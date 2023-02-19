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Підвищення пенсій торкнеться не всіх – кому не індексують виплати

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Підвищення пенсій торкнеться не всіх – кому не індексують виплати

Українцям уже в березні проведуть масштабну індексацію пенсійних виплат. Але підвищення пенсій торкнеться не всіх

Про те, хто може розраховувати на індексацію пенсій, а кому на неї чекати наразі не варто, розповів перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, розповідає НСН

“Підвищення отримають ті громадяни, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, особи з інвалідністю, пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС. Усі ті, які користуються законом про загальнодержавне пенсійне страхування”, – повідомив Цимбалюк.

Підвищення пенсій торкнеться не всіх українців

Підвищення пенсій торкнеться не всіх – кому не індексують виплати

Водночас, кілька категорій громадян індексації не дочекаються, хоча саме цьогоріч їм обіцяли індексувати виплати разом із рештою пенсіонерів. Але то були довоєнні плани, а зараз ситуація змінилась. Отже, не варто розраховувати на індексацію пенсій тим громадянам, яким пенсійні виплати були призначені за спецзаконами. До них належать військові пенсіонери, а також науковці і держслужбовці.

“Зараз йде дискусія, але саме ці категорії громадян користуються спеціальними законами, де не передбачено проведення індексації”, — уточнив нардеп.

Цьогоріч уряд мав право взагалі не проводити індексацію пенсій. Однак урядовці ще з осені обіцяли, що пенсії усе ж переглянуть і підвищать. Ймовірно – лише на 5%.  Але тепер порахували і вирішили, що осилять 20-відсоткове підвищення. Стільки становитиме цьогорічна індексація за словами очільника уряду Дениса Шмигаля.

Таким чином, вже в березні підвищені пенсійні виплати отримають майже 7,5 млн українців.

“Це буде всім індивідуально і враховуватимуться такі чинники: страховий  стаж, середня зарплата і в якому році людина вийшла на пенсію. У декого буде розчарування, коли отримає підвищену пенсію на 200 грн, а дехто на 500-600. Це невеликі кошти для громадян, а в цілому по державі велика сума”, – зауважив Михайло Цимбалюк

Джерело

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