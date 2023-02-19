Підвищення пенсій торкнеться не всіх – кому не індексують виплати

Українцям уже в березні проведуть масштабну індексацію пенсійних виплат. Але підвищення пенсій торкнеться не всіх

Про те, хто може розраховувати на індексацію пенсій, а кому на неї чекати наразі не варто, розповів перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, розповідає НСН

“Підвищення отримають ті громадяни, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, особи з інвалідністю, пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС. Усі ті, які користуються законом про загальнодержавне пенсійне страхування”, – повідомив Цимбалюк.

Підвищення пенсій торкнеться не всіх українців

Водночас, кілька категорій громадян індексації не дочекаються, хоча саме цьогоріч їм обіцяли індексувати виплати разом із рештою пенсіонерів. Але то були довоєнні плани, а зараз ситуація змінилась. Отже, не варто розраховувати на індексацію пенсій тим громадянам, яким пенсійні виплати були призначені за спецзаконами. До них належать військові пенсіонери, а також науковці і держслужбовці.

“Зараз йде дискусія, але саме ці категорії громадян користуються спеціальними законами, де не передбачено проведення індексації”, — уточнив нардеп.

Цьогоріч уряд мав право взагалі не проводити індексацію пенсій. Однак урядовці ще з осені обіцяли, що пенсії усе ж переглянуть і підвищать. Ймовірно – лише на 5%. Але тепер порахували і вирішили, що осилять 20-відсоткове підвищення. Стільки становитиме цьогорічна індексація за словами очільника уряду Дениса Шмигаля.

Таким чином, вже в березні підвищені пенсійні виплати отримають майже 7,5 млн українців.

“Це буде всім індивідуально і враховуватимуться такі чинники: страховий стаж, середня зарплата і в якому році людина вийшла на пенсію. У декого буде розчарування, коли отримає підвищену пенсію на 200 грн, а дехто на 500-600. Це невеликі кошти для громадян, а в цілому по державі велика сума”, – зауважив Михайло Цимбалюк

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