Незабаром – наймасштабніша індексація в Україні: хто і скільки отримає

В Україні у березні пройде наймасштабніша індексація пенсій – хто і скільки отримає, які підвищення чекати пенсіонерам. Причина – рекордна за останні роки інфляція 2022-го, яка впливає на розмір індексації. Про те, хто та яку виплату може отримати, пише НСН.

Коли пройде індексація пенсій?

Індексація має відбуватися у березні. Проте в 2023-му можуть зробити виняток. На час воєнного стану уряду дозволили ухвалювати рішення, проводити індексацію чи ні. Також, можливо, вони зможуть вплинути і на особливості розрахунку цього року.

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович уже заявила, що індексація відбудеться. Однак при цьому не уточнила її розміру (пославшись на відсутність статистики). А як місяць індексації вказала квітень. Можливо, вона мала на увазі, що до цього моменту вже будуть дані і зможуть провести розрахунки. Тоді у квітні можна провести індексацію “заднім числом” і відразу виплатити березневу надбавку і вже збільшений квітневий розмір пенсії. Проте цілком можливо, що дату індексації могли перенести.

Яким буде розмір індексації?

Тут також немає точних цифр. Поки не зібрали офіційної статистики, всі оцінки можуть бути лише приблизними. OBOZREVATEL підрахував, що розмір індексації становитиме 22% (за формулою із закону), водночас колишній міністр соцполітики Андрій Рева припустив, що йдеться про 24%.

Але Кабмін може ухвалити рішення провести часткову індексацію. У такому разі розмір може бути значно меншим. Якщо ж індексація буде на рівні 24%, то навіть із пенсією в 4 тис. грн можна буде розраховувати на збільшення в 1 тис. грн.

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Хто отримає індексацію і хто залишиться без неї?

Індексація (її також називають осучасненням) – наймасовіше підвищення пенсій. Якщо підвищення прожиткового мінімуму призводить до зростання тільки частини пенсій, то з “осучасненням” абсолютна більшість українців на заслуженому відпочинку можуть розраховувати на перерахунок.

Це не стосується лише кількох категорій. Серед них ті, хто не заробив навіть на мінімальну пенсію (але все одно її отримує), або ті, хто вийшов на пенсію не за загальними правилами, а за спеціальними законами. Наприклад, урядовці.

За матеріалом obozrevatel

Чи відбудеться індексація пенсій у 2023 році — нюанси закону про держбюджет