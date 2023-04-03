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Як отримати безкоштовні продуктові набори Новою поштою

Журналіст
Як отримати безкоштовні продуктові набори Новою поштою
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Українці можуть отримати безкоштовні продуктові набори Новою поштою від Fenyx Group. Як зробити заявку

Fenyx Group поновлює адресну гуманітарну допомогу. Українці зможуть отримати безкоштовні подуктові набори Новою поштою.

Кому належить і як отримати, пише НСН з посиланням на Соцiалка.UA .

Хто може отримати безкоштовні продуктові набори з доставкою?

Насамперед програма орієнтована на:

  • багатодітних-матерів;
  • матерів-одиначок;
  • людей із інвалідністю;
  • самотніх стареньких.
  • Як оформити допомогу?

Щоб отримати великий продуктовий набір Новою поштою, потрібно заповнити форму: https://t.me/+gCyoN7fpGTU5ZWQy.

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