Як отримати безкоштовні продуктові набори Новою поштою

Українці можуть отримати безкоштовні продуктові набори Новою поштою від Fenyx Group. Як зробити заявку

Fenyx Group поновлює адресну гуманітарну допомогу. Українці зможуть отримати безкоштовні подуктові набори Новою поштою.

Кому належить і як отримати, пише НСН з посиланням на Соцiалка.UA .

Хто може отримати безкоштовні продуктові набори з доставкою?

Насамперед програма орієнтована на:

багатодітних-матерів;

матерів-одиначок;

людей із інвалідністю;

самотніх стареньких.

Як оформити допомогу?

Щоб отримати великий продуктовий набір Новою поштою, потрібно заповнити форму: https://t.me/+gCyoN7fpGTU5ZWQy.

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