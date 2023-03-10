Хто може отримати допомогу від благодійного фонду “СОС Дитячі містечка” і що для цього потрібно зробити.

Про це інформує НСН з посиланням на сайт фонду.

Хто може отримати допомогу

З березня 2023 року благодійний фонд “СОС Дитячі містечка” відновив набір заявок на отримання грошової допомоги для сімей з дітьми з-поміж прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу та опікунських сімей, в яких виховується принаймні 1 дитина-сирота або дитина позбавлена батьківського піклування.

Програма діє в 12 областях України, а саме: Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській.

Розмір грошової допомоги складає 2200 грн на одного члена родини (один із батьків та діти до 18 років). Виплати здійснюються протягом трьох місяців один раз на місяць.

Одна сім’я може подати не більше однієї заявки (реєструється 1 особа від сім’ї). Родини, що вже брали участь в програмі не можуть повторно отримати допомогу.

Реєстрація заявок для участі у програмі грошової допомоги триватиме до 31 березня 2023 року.

Для реєстрації на отримання допомоги треба заповнити форму за посиланням.

Які документи потрібні для оформлення допомоги

Перелік документів, які має надати заявник в електронному вигляді:

Копія паспорта заявника;

Копія ідентифікаційного коду заявника;

Копія довідки ВПО (за наявності);

Копія рішення про створення ПС/ДБСТ, для опіки – рішення органу опіки/піклування/суду;

Копія свідоцтва про народження дітей;

Копія виписки з банку або банківського додатку про реквізити картки заявника (номер IBAN).

Також, заявник має написати заяву та надати згоду на збір та обробку своїх персональних даних та даних дітей. Оригінали заява та згоди мають бути надіслані на адресу організації Новою Поштою.

Виплата буде здійснена лише після отримання оригіналів заяви та згод на обробку персональних даних.

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