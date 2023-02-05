Як дитина з іноземним свідоцтвом про народження може в’їхати в Україну – пояснення МВС (відео)

Батьки можуть в’їхати в Україну з дитиною, що має іноземне свідоцтво про народження, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну

У Міністерстві внутрішніх справ України поінформували про правила в’їзду в Україну дитини — громадянина нашої держави з іноземним свідоцтвом про народження.

Про це повідомляє НСН з посиланням на МВС.

Дитина – громадянин України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, може в’їхати в Україну:

у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його можна отримати в українській дипломатичній установі у країні перебування;

якщо інформацію про дитину було внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування. Тобто, щоб приїхати з дитиною народженою за кордоном, потрібно мати підтверджуючий документ.

“Тобто для того, щоб приїхати з дитиною, народженою за кордоном, в Україну, обов’язково необхідно отримати підтверджуючий документ”, – зазначається у повідомленні.

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