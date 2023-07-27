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Як діяти, якщо сімейний лікар у відпустці – НСЗУ

Журналіст
Як діяти, якщо сімейний лікар у відпустці НСЗУ
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У Національній службі здоров’я України розповіли як діяти, якщо ваш сімейний лікар у відпустці

Ви маєте особисті контакти вашого сімейного лікаря , терапевта чи педіатра і вважаєте, що це дає право турбувати лікаря під час відпустки?  Така інформація – лише міф.

Як діяти під час відпустки вашого сімейного лікаря розповідає НСН з посиланням на НСЗУ

Як діяти, якщо сімейний лікар у відпустці

Як діяти, якщо сімейний лікар у відпустці - НСЗУ

Не турбуйте свого лікаря у відпустці

Якщо питання не термінове – дочекайтесь його або її повернення.

Якщо ситуація невідкладна – викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103 або самостійно вирушайте до приймального відділення лікарні, що працює цілодобово.

Якщо проблема зі здоров’ям не відноситься до екстрених, але чекати неможливо – зверніться до того лікаря, якого призначено на заміну.

«Не хвилюйтесь. Під час відпустки одного лікаря, надавач первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП. Тож без медичної допомоги ви не залишитесь!» – йдеться в повідомленні.

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