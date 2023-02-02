Деякі пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії в 456 грн – про кого йдеться

У Пенсійному фонді розповіли, кому з пенсіонерів нараховують доплату до пенсії в 456 гривень

По досягненню певного віку пенсіонерам мають доплачувати. Як зазначають у Пенсійному фонді, зараз діє низка надбавок для тих, хто досяг певного віку.

Про це розповідає НСН

Деякі пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії в 456 гривень

Пенсіонерам у віці 70-75 років платять надбавку 300 грн. У віці від 75 платять уже 456 грн.

У березні цього року уряд обіцяє провести підвищення цих доплат. За розрахунками Мінсоцполітики, пенсії українців у середньому зростуть на 5%.

Крім того, з 1 березня 2023 року проведуть перерахунок мінімальних пенсій чорнобильців. Зараз вони прив’язані до середньої зарплати.

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