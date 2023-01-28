У Верховній Раді планують скорочення пенсії для однієї категорії громадян

Верховна Рада підготувала законопроект, який передбачає скорочення пенсії для однієї категорії громадян – деталі законопроекту

У Верховній Раді планують зменшити пенсійне забезпечення суддів КСУ. Якщо цей закон ухвалять, то їхня пенсія стане нижчою на 40%. Про це розповідає НСН

Відповідний законопроект №8321, яким передбачається внесення змін до статті 27 Закону України “Про Конституційний Суд України”, підготовлений народними депутатами Антоніною Славицькою та Анатолієм Бурмичем. Законопроект вже схвалений парламентським Комітетом з питань соціальної політики та рекомендований Верховній Раді до першого читання.

Законопроектом, зокрема, передбачається зниження розміру щомісячного довічного утримання (пенсії) суддів КСУ. Зараз його розмір становить 50% від зарплати члена КСУ. В абсолютних цифрах це на сьогодні перевищує 150 тисяч гривень.

Народні депутати вважають, що в сьогоднішніх умовах такі пенсії, отримувані суддями, викликають соціальну напругу в суспільстві. Адже така пенсія в 70 разів перевищує мінімальну і в 20 разів більша за пенсію військовослужбовців. Депутати вважають, що для воюючої країни такі контрасти в пенсіях неприпустимі.

У Верховній Раді планують скорочення пенсії суддів КСУ

“Мати середню пенсію у розмірі 150 тисяч на місяць в умовах воєнного стану за рахунок коштів єдиного соціального внеску – на мою думку, не є нормальним та справедливим до громадян, які сплачують такий внесок і отримують пенсії в десятки разів менші”, – аргументувала позицію свого Комітету його очільниця Галина Третьякова.

За словами Третьякової, нині середня пенсія в Україні становить 4370,45 грн. І навіть така сума для багатьох пенсіонерів залишається недосяжною мрією. Отже, члени Комітету вважають, що зниження пенсії суддям КСУ до 30% місячної зарплати було би справедливим кроком.

Отже, якщо цей закон ухвалять, місячна пенсія судді КСУ становитиме трохи більше 90 тисяч гривень, що також може бути предметом заздрості 99% українців.

“Як члени соціального Комітету ми маємо підтримати даний законопроект. Треба зробити якісну та ефективну соціальну систему. Щоб, як мінімум, була соціальна справедливість”, – зауважив голова підкомітету з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю Сергій Гривко.

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