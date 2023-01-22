Українцям дозволять передавати пенсії у спадок – які зміни готують у пенсійній системі

Українцям дозволять передавати пенсії у спадок. Якщо пенсіонер не встигне отримати все, що мав отримати у рамках накопичувальної пенсії, його гроші дістануться спадкоємцям.

Про майбутнє нововведення в пенсійній системі розповіла заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак в ефірі телемарафону, передає НСН.

Вона нагадала, що наразі в Україні працює солідарна пенсійна система. Тобто із зарплати працюючих громадян відраховуються кошти в Пенсійний фонд. Розмір єдиного соціального внеску становить 22% заробітної плати працівника. Саме з цих відрахувань виплачується пенсія теперішнім пенсіонерам.

Проте, вже в поточному році в державі має запрацювати накопичувальна пенсійна система. На кожного офіційно працюючого громадянина будуть відкриті особисті накопичувальні рахунки. От саме з цих рахунків можна буде передавати гроші у спадок.

На особистому рахунку громадянина протягом певного часу акумулюватимуться кошти. Відрахування на накопичувальний рахунок будуть обов’язковими для українців віком від 18 до 55 років. По досягненню 55-річного віку кошти відраховуватимуться тільки за бажанням людини.

Та що буде з накопиченими грошима у разі, якщо людина помре? Кошти, які зберуться на пенсійному рахунку громадянина, є його приватною власністю. Тому вони можуть долучатися до заповіту людини.

“Накопичувальна пенсійна система передбачає, що накопичення стають вашою приватною власністю. Відповідно, ця приватна власність у разі, якщо з вами щось відбувається, переходить до ваших нащадків, спадкоємців, якщо ви визначите окремих спадкоємців. Тобто незалежно від того, як буде розвиватися ваше життя — це вже ваші гроші, на які маєте право тільки ви”, повідомила Дарія Марчак.

Джерело: ZN.UA

Чому припиняють нарахування пенсій на карти – що робити в таких випадках