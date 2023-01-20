Чому припиняють нарахування пенсій на карти – що робити в таких випадках

У Мінсоцполітики нагадали, що нарахування пенсій на карти можуть призупинити, якщо пенсіонери понад 6 місяців не використовували банківський рахунок.

Для того, аби уникнути цього, потрібно хоча б раз на 6 місяців проводити транзакцію своєю пенсійною карткою. Наприклад, поповнити рахунок мобільного, сплатити комунальні послуги чи інші рахунки. Якщо ж ви не встигли цього зробити, то для того, аби відновити виплату пенсій та повернути недоотримані кошти, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити особу.

Якщо пенсіонер з’являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває, повідомила заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

Як відновити виплати пенсій на карти

Дотримуйтесь простої інструкції:

Прийдіть до будь-якого відділення Пенсійного фонду України.

Підтвердіть особистість за допомогою документа.

Очікуйте, доки фахівці Пенсійного фонду проведуть перевірку даних.

Після перевірки даних Пенсійний фонд впродовж 10 днів з дня звернення ухвалює рішення щодо відновлення пенсійних виплат. Крім того, пенсіонер зможе доотримати кошти, які для нього передбачені.

Джерело

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