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Чи законна заборона на виїзд за кордон для 17-річних – пояснення адвоката

Журналіст
Чи законна заборона на виїзд за кордон для 17-річних – пояснення адвоката
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Адвокат Ростислав Кравець пояснює, чи є законною заборона на виїзд за кордон для 17-річних

Адвокат Ростислав Кравець відповів, що на сьогодні в Україні взагалі не існує законних підстав взагалі для заборони виїзду військовозобов’язаним за кордон, коментуючи ситуацію із забороною у перетинні кордону для 17-річних.

Про це юрист сказав на своєму Ютуб-каналі, повідомляє НСН.

Чи законна заборона на виїзд за кордон для 17-річних

Чи законна заборона на виїзд за кордон для 17-річних – пояснення адвоката

Він нагадав, що нещодавно була затверджена постанова Кабміну № 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відповідно до цього документа, 17-річні хлопці мають ставати на військовий облік.

Далі Кравець пояснює, що стаття 33 Конституції України передбачає можливість вільно покидати країну, при цьому можуть бути встановлені обмеження лише законом, яких на сьогодні немає.

“Що насправді відбувається? Якщо особа досягла 17-річного віку, прикордонники вигадують, що, окрім закордонного паспорта, має бути дозвіл від військкомату”, – заявив Кравець, наголосивши, що жоден ТЦК (військкомат) не видасть цей дозвіл, бо людина не призовного віку.

Джерело

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