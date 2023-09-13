Чи введуть графіки відключення світла в Україні з 1 жовтня – Міненерго

У Міненерго розповіли, що графіки відключення світла вже розроблені. Чи введуть їх у дію з 1 жовтня

В Україні, хоч уже й розробили графіки відключень, їх застосовуватимуть виключно під час обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання. Планів запроваджувати графіки відключення струму з 1 жовтня немає.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго. Про це повідомляє НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

В даний час електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону.

“Електроенергії, що виробляється українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Вдень спостерігається профіцит потужностей. Тому застосування відключень з 1 жовтня в будь-якому з регіонів країни не планується”, – зазначають у відомстві.

Чи введуть графіки відключення світла в Україні з 1 жовтня

Проте відключення споживачів можливі у разі пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону. Враховуючи, що в деяких регіонах виникали ситуації з несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, оператори системи розподілу розробили та заздалегідь опублікували графіки можливих відключень.

На сьогоднішній день жодних відключень побутових споживачів протягом усього осінньо-зимового періоду не передбачається.

До речі, графіки відключень у більшості регіонів уже розробили. Далеко не факт, що їх застосовуватимуть, проте зразкове розуміння, як довго може тривати відключення, є. Наприклад, у Львівській області діяти вони почнуть лише за розпорядженням “Укренерго” та за необхідності скоротити споживання. При цьому тривалість відключень може становити до двох годин поспіль та до чотирьох годин на добу.

Ще новини України: В Україні можуть ввести графіки відключення газу взимку – експерт