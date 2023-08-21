В Міненерго повідомили, чи будуть відключення світла взимку

Відключення світла у зимовий сезон наразі не плануються, але вони можуть стати наслідком нових російських обстрілів.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає НСН з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Галущенко заявив, що енергосистема буде готова для проходження зимового сезону.

«Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які мі не можемо прогнозувати», сказав він.

Міністр додав, що минулої зими українські енергетики багатому чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари росії можуть бути модифіковані.

Галущенко підкреслив, що у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли обмежувати подачу електроенергії споживачам не планують.

«Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер», додав міністр.

Що було минулого року

В «Укренерго» розповідали, що росіяни випустили понад 1200 ракет і дронів по ключових енергетичних об’єктах. Понад 250 із них влучили в ціль та пошкодили 43% магістральних мереж. Різного ступеня ушкоджень зазнали й усі теплові та гідроелектростанції.

Над відновленням пошкоджених об’єктів працювали понад 1500 фахівців. Також керівництво вело перемовини з різними країнами, щоби знайти нове обладнання замість знищеного. «Укренерго» отримало майже 500 одиниць обладнання.

У розвідці Міноборони Великої Британії зазначали, що кампанія росії проти української енергосистеми, найімовірніше, провалилася. росія завдавала ударів по енергооб’єктах із жовтня 2022 року. Масштабні атаки стали рідкістю з початку березня 2023 року, але менші атаки тривають.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що на завершення опалювального сезону 2022–2023 років Україна виходить із профіцитом потужності в енергосистемі та достатніми запасами газу та вугілля. Попри російські атаки, українські енергетики змогли зберегти енергосистему цілісною.

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