Чи здатна Україна пройти опалювальний сезон під обстрілами – британська розвідка

Міністерство оборони Великобританції оцінило здатність України пройти опалювальний сезон під обстрілами

Попри війну, зусилля України щодо створення запасів палива, ймовірно, будуть успішними. Цього буде достатньо для зимового періоду, що наближається.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки, інформує НСН.

Там вказують, що Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки видобутку вугілля. Держава змогла забезпечити безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок, а значні запаси газу створюють додатковий резерв.

«Попри те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, триватимуть і цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфікований персонал і досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергомереж навіть у воєнний час», — вважають там.

Чи здатна Україна пройти опалювальний сезон під обстрілами

Який був минулий опалювальний сезон?

В «Укренерго» розповідали, що росіяни випустили понад 1200 ракет і дронів по ключових енергетичних об’єктах. Понад 250 із них влучили в ціль та пошкодили 43% магістральних мереж. Різного ступеня ушкоджень зазнали й усі теплові та гідроелектростанції.

Над відновленням пошкоджених об’єктів працювали понад 1500 фахівців. Також керівництво вело перемовини з різними країнами, щоби знайти нове обладнання замість знищеного. «Укренерго» отримало майже 500 одиниць обладнання.

У розвідці Міноборони Великої Британії зазначили, що кампанія росії проти української енергосистеми, найімовірніше, провалилася. росія завдавала ударів по енергооб’єктах із жовтня 2022 року. Масштабні атаки стали рідкістю з початку березня 2023 року, але менші атаки тривають.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що на завершення опалювального сезону 2022–2023 років Україна виходить із профіцитом потужності в енергосистемі та достатніми запасами газу та вугілля. Попри російські атаки, українські енергетики змогли зберегти енергосистему цілісною.

Ще новини України: В Україні можуть ввести графіки відключення газу взимку – експерт