Чи скасують виплати ВПО, якщо змінити місце проживання в «Дії» – Мінсоцполітики

В Мінсоцполітики пояснили, чи скасовують виплати ВПО, якщо переселенці змінили місце проживання через додаток «Дія»

Державну фінансову допомогу на проживання не скасовують, якщо внутрішньо переміщені особи змінили місце проживання в додатку “Дії”.

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики, інформує НСН

Виплати ВПО не скасовують, якщо змінити місце проживання в «Дії»

У разі зміни місця проживання через “Дію” виплати в розмірі 2000 грн. на дорослу особу та 3000 грн. на дитину або особу з інвалідністю продовжуватимуть надходити. Для цього не потрібно додатково звертатися до органів соціального захисту населення.

Звертатися до органів соцзахисту за новим місцем проживання потрібно лише в разі, якщо виникають додаткові запитання щодо нарахування коштів.

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