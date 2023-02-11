Як у Дії отримати виписку про місце проживання – інструкція

Українці мають змогу отримати виписку про місце проживання онлайн. Зробити це можна у застосунку “Дія”

Про це повідомляє НСН з повідомлення з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Тепер, щоб отримати довідку про приписку, не потрібно йти до адміністративних органів. Витяг про місце проживання можна отримати у “Дії”.

Як це зробити:

для того, що згенерувати витяг потрібно зайти у застосунок “Дія” та натиснути “Послуги”;

у цьому розділі необхідно обрати “Витяг про місце проживання”;

після цього потрібно натиснути “Замовити витяг”.

Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі – витяг буде сформовано

Також можна скати документ у PDF-форматі на телефон протягом 24 годин. Батьки можуть замовити у “Дії” витяг про місце проживання своїх дітей.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло — поради для українців

Якими послугами ВПО можуть скористатися онлайн — Мінсоцполітики