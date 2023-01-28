Якими послугами ВПО можуть скористатися онлайн – Мінсоцполітики

В Україні на обліку ВПО перебуває майже 5 млн людей. Вони мають можливість скористатися послугами онлайн в застосунку та на порталі Дія

Внутрішньо переміщені особи можуть скористатися деякими послугами онлайн.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

ВПО можуть скористатися деякими послугами онлайн

Зокрема ВПО можуть:

отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання в застосунку Дія. Послугами скористалися понад 1,4 млн людей.

змінити місце фактичного проживання ВПО в застосунку Дія. Послугою вже скористалося понад 45 тис. людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) – 15 273 осіб.

скасувати довідку ВПО в застосунку Дія. Послугою вже скористалося близько 75 тис людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) – 28 833 осіб.

Така можливість стала доступною завдяки електронним інформаційним обмінам між інформаційно-комунікаційними системами державних органів, у тому числі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та порталом Дія. Що, в свою чергу, забезпечує швидку й автоматизовану верифікацію даних внутрішньо переміщених осіб.

Також ВПО, які не володіють житловою площею на підконтрольній Україні території, можуть подати заяву на пільговий іпотечний кредит на порталі Дія.

Цією послугою вже скористалося понад 32 тис. людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) – 621 людина.

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