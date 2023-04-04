У цьому році українці відзначатимуть Великдень 16 квітня. Стало відомо, чи скасують комендантську годину на Великдень і які обмеження діятимуть

У Києві та інших містах України визначилися щодо обмежень через комендантську годину на період свята Великодня, який громадяни у 2023 році відзначатимуть 16 квітня

Яка ситуація з комендантською годиною буде в Україні на Великдень розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Комендантську годину у Києві на Великдень не скасують

Так, у Київській обласній військовій адміністрації вирішили не скасовувати введені обмеження – комендантську годину, що діє у період воєнного стану. Також влада не стала коригувати час її тривалості на Великдень.

Таким чином, у ніч з 15 на 16 квітня комендантська година триватиме, як зазвичай – з півночі до п’ятої ранку.

Як в інших містах

У різних областях комендантська година має свої часові межі, затверджені місцевими військовими адміністраціями. Під час святкування Великодня у регіонах вони залишаються такими ж – жодних оголошень про корекцію у зв’язку з великим релігійним святом представники місцевого самоврядування та чиновники ОВА станом на сьогодні не робили.

Відповідно, якщо у столиці – п’ятигодинна комендантська година, то, наприклад, у Полтаві та Черкасах та областях вона триває чотири, у Херсоні – десять, а на Закарпатті взагалі не діє.

Комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть

Комендантська година по областях

Ось час дії комендантської години, запровадженої у різних регіонах. Вона діятиме і на нинішній Великдень.

Київ та область – комендантська година з 00:00 до 05:00

Вінниця та область – з 00:00 до 05:00.

Луцьк та Волинська область – з 00:00 до 05:00.

Дніпро та область – з 00:00 до 05:00.

Донецька область – з 21:00 до 05:00.

Житомир та область – з 00:00 до 05:00.

Ужгород та Закарпатська область – немає.

Запоріжжя та область – з 23:00 до 05:00.

Івано-Франківськ та область – з 00:00 до 05:00.

Кропивницький та Кіровоградська область – з 23:00 до 05:00.

Луганська область – з 21:00 до 05:00.

Львів та область – з 00:00 до 05:00.

Миколаїв та область – з 00:00 до 05:00.

Одеса та область – з 00:00 до 05:00.

Полтава та область – з 23:00 до 04:00 (з 5 квітня з 00:00 до 04:00)

Рівне та область – з 00:00 до 05:00.

Суми та область – з 23:00 до 04:00.

Тернопіль та область – з 23:00 до 05:00.

Харків та область – з 23:00 до 05:00.

Херсон та область – з 20:00 до 06:00.

Хмельницький та область – з 00:00 до 05:00.

Черкаси та область – з 00:00 до 4:00.

Чернігів та область – з 00:00 до 04:00.

Чернівці та область – з 00:00 до 05:00.

Що заборонено під час комендантської години

У цей час не можна перебувати на вулиці і в громадських місцях.

Заборонено пересуватися транспортом без спеціальної перепустки або пішки.

Виходити можна, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушників затримують та доставляють до підрозділів Національної поліції України.

Ще новини України: Коли українці святкуватимуть Великдень 2023 та чи будуть довгі вихідні