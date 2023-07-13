Чи потрібен зараз сертифікат про вакцинацію COVID-19 і що з ним робити – МОЗ

В Україні з 1 липня 2023 року зупинили дію обмеження через пандемію коронавірусу. Чи потрібен зараз сетрифікат про вакцинацію COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно оголосила про завершення пандемії COVID-19. У зв’язку з цим перевірка сертифікатів про вакцинацію не є необхідною.

Що робити з цим документом – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України, передає НСН.

Чи потрібен зараз сертифікат про вакцинацію COVID-19

Сертифікат про COVID-вакцинацію – коли знадобиться?

Для відвідування публічних місць показувати довідку про вакцинацію від коронавірусу більше не потрібно. Водночас, попри скасування пандемії ковіду, кожна країна має право запроваджувати карантинні обмеження на власний розсуд. Тому, перед поїздкою за кордон візьміть із собою сертифікат про вакцинацію.

Особливо вимагати цей документ або негативний ПЛР-тест можуть більш віддалені держави та острови. Зокрема, Сейшельські та Багамські острови, Танзанія, Туніс тощо.

Чи варто продовжувати вакцинацію від коронавірусу?

У МОЗ рекомендують проведення вакцинації лише за рішенням лікаря і за бажанням пацієнта. Тепер вакцинація не є обов’язковою. Пацієнти можуть отримати в Україні базовий курс вакцинації – дві дози (для дводозних вакцин) або одну дозу (для однодозної вакцини).

Також у МОЗ рекомендують отримати бустерні дози виключно для відновлення імунного захисту організму проти COVID-19.

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