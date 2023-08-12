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Безпека освітнього процесу – як в МВС готуються до нового навчального року

Журналіст
Безпека освітнього процесу – як в МВС готуються до нового навчального року
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В Україні незабаром почнеться навчальний рік, під час якого необхідно забезпечити безпеку дітей. Ігор Клименко розповів, як в МВС готуються до нового навчального року

Поки освітні заклади завершують облаштування укриттів, поліція вивчає свій алгоритм дій на всі непередбачувані випадки. З 1 вересня більшість областей будуть навчатися офлайн, тому потрібно зробити все, аби освітній процес був безпечним.

Як будуть забезпечувати безпеку дітей розповідає НСН з посиланням на МВС.

Безпека освітнього процесу – як в МВС готуються до нового навчального року

Безпека освітнього процесу – як МВС готуються до нового навчального року

За словами Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, поліція та представники ДСНС систематично перевіряють укриття, які розташовані на території навчальних закладів. Безпекова ситуація у кожній громаді аналізується окремо, відповідні звіти поліція передає у Міністерство освіти і науки.

Також МВС реалізовує свої проєкти, які повинні допомогти у формуванні безпечного освітнього середовища у час війни. Зокрема, йдеться про такі кроки:

  • підготовку спеціалістів з безпеки;
  • розширення мережі класів безпеки, яких в Україні вже створено майже 1500;
  • впровадження паспорта безпеки кожного навчального закладу;
  • посилення безпекових заходів у закладах освіти (охорона, сигналізація, відеоспостереження тощо).

Клименко також пообіцяв, що усе розпочате переросте у зміни, які дадуть результат. Усі нововведення запроваджуються у координації з МОН, тому безпека освітнього процесу буде на високому рівні.

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