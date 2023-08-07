У МОН пояснили, як навчатимуться студенти з 1 вересня

У Міністерстві освіти розповіли, як навчатимуться студенти коледжів і вишів з 1 вересня.

Рівень освіти в Україні знизився після того, як чимало навчальних закладів через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну перевели на дистанційний формат роботи.

Тож Міносвіти рекомендувало коледжам і вишам, якщо це можливо, відновити максимально очне навчання.

Відповідний лист уже надіслали у навчальні заклади. Про це 24 Каналу розповіли у Міносвіти України, передає НСН.

Як навчатимуться студенти з 1 вересня

У МОН наголосили: усвідомлюють ризики, тому пріоритетом має бути безпека та наявність надійних укриттів. Процес облаштування сховищ у закладах освіти України триває. Облаштовують як спеціалізовані, так і пристосовані укриття для проведення в них занять під час оголошення повітряної тривоги.

Міністерство рекомендувало закладам вищої і фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів, повідомили у МОН.

І уточнили: рекомендація не стосується закладів освіти, розташованих у зоні бойових дій, зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем типу С-300 та аналогічних.

У Міносвіти також наголосили: виші, академії та коледжі все ж можуть самостійно ухвалювати рішення щодо відновлення очного навчання, зважаючи на безпекову ситуацію, стан комунікацій, наявність та технічний стан укриттів тощо.

У МОН також перелічили чинні недоліки дистанційного навчання. Це, зокрема, такі:

відсутність ефективного зворотного зв’язку з викладачами;

великий обсяг домашніх завдань;

технічні проблеми;

недостатнє забезпечення студентів та викладачів комп’ютерною технікою;

брак спілкування;

відсутність здобуття дієвого практичного досвіду тощо.

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