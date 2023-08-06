В Україні змінять облік дітей дошкільного та шкільного віку – що варто знати батькам

Український уряд планує змінити облік дітей дошкільного та шкільного віку. Для ведення обліку створюватимуть профіль дитини з детальною інформацією.

Відповідний проєкт розробило Міносвіти та віддало на громадське обговорення, передає НСН.

Після погодження документа облік дітей здійснюватимуть з використанням Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ).

Зокрема, шляхом внесення, накопичення, актуалізації, обробки, аналізу та узагальнення інформації про дітей дошкільного та шкільного віку, включаючи тих, які не охоплені навчанням.

Для ведення обліку в системі створюватимуть профіль дитини. Він міститиме інформацію про її персональні дані, документи, місце й форму здобуття освіти, місце проживання чи перебування.

Створення профілю дитини в системі здійснюватиме відповідальний працівник закладу освіти під час зарахування дитини на навчання.

Накопичення та актуалізація інформації в профілі дитини здійснюватиметься шляхом електронної взаємодії між АІКОМ та інформаційними системами, а також шляхом внесення інформації до профілю дитини відповідальними працівниками.

Завдяки такій обліковій системі автоматично зводитимуть статистичні звіти про кількість дітей дошкільного та шкільного віку, вихованців та учнів, у тому числі дітей, не охоплених навчанням.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови прийматимуть у довільній формі до 14 серпня 2023 року на електронну адресу roksolana.shvadchak@mon.gov.ua.

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