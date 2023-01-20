Багато українців у січні не отримали виплати ВПО – названа причина затримки

Допомогу для переселенців в Україні перепризначили автоматично. Однак, багато українців у січні ще не отримали виплати ВПО. В чому причина
В уряді пояснили можливу причину затримки виплат. Про це розповідає НСН
Внутрішнім переселенцям, які були змушені залишити свої домівки та виїхати з місць проведення активних бойових дій, держава виплачує щомісячну допомогу. Розмір допомоги становить 2000 гривень на дорослих та 3000 на інвалідів і дітей.
Для багатьох внутрішніх переселенців ці гроші є дуже великою підмогою. А дехто тільки на них і виживає. Для цих людей вкрай важливо, щоб гроші приходили вчасно. І будь-яка затримка, навіть на кілька днів, для них дуже чутлива. Тому затримки з виплатами допомоги для ВПО, що виникли у січні, викликали стурбованість переселенців.
За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, виплату державної допомоги ВПО цього року продовжено автоматично. Завдяки цьому переселенцям не потрібно заново збирати документи та оформляти її.
Українці ще не отримали у січні виплати ВПО
При цьому виплата допомоги зазвичай прив’язана до таких дат:
- до 3 числа;
- 13 числа;
- 23 числа.
Мінсоцполітики переказує гроші на допомогу банкам, а ті, у свою чергу, зараховують їх на карти громадян.
Як стверджують у Мінсоцполітики, у 2023 році дати виплат допомоги не змінюватимуться. Тобто люди повинні її отримувати в ті ж самі дні, що й раніше. Однак іноді все ж таки можуть виникати затримки у виплатах.
Куди звертатись, якщо грошей довго немає?
У Мінсоцполітики пояснили затримки технічними причинами та порадили, куди треба звертатися, якщо гроші не приходять довго.
Отже, якщо гроші не приходять тривалий час, слід звертатися за такими номерами:
- номер гарячої лінії Мінреінтеграції – 15-48;
- номер офісу уповноваженого з питань ВПО – 38 (066) 813-62-39.
Чи зміняться у 2023 році терміни виплат для ВПО — Мінсоцполітики