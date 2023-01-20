Багато українців у січні не отримали виплати ВПО – названа причина затримки

Допомогу для переселенців в Україні перепризначили автоматично. Однак, багато українців у січні ще не отримали виплати ВПО. В чому причина

В уряді пояснили можливу причину затримки виплат. Про це розповідає НСН

Внутрішнім переселенцям, які були змушені залишити свої домівки та виїхати з місць проведення активних бойових дій, держава виплачує щомісячну допомогу. Розмір допомоги становить 2000 гривень на дорослих та 3000 на інвалідів і дітей.

Для багатьох внутрішніх переселенців ці гроші є дуже великою підмогою. А дехто тільки на них і виживає. Для цих людей вкрай важливо, щоб гроші приходили вчасно. І будь-яка затримка, навіть на кілька днів, для них дуже чутлива. Тому затримки з виплатами допомоги для ВПО, що виникли у січні, викликали стурбованість переселенців.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, виплату державної допомоги ВПО цього року продовжено автоматично. Завдяки цьому переселенцям не потрібно заново збирати документи та оформляти її.

Українці ще не отримали у січні виплати ВПО

При цьому виплата допомоги зазвичай прив’язана до таких дат:

до 3 числа;

13 числа;

23 числа.

Мінсоцполітики переказує гроші на допомогу банкам, а ті, у свою чергу, зараховують їх на карти громадян.

Як стверджують у Мінсоцполітики, у 2023 році дати виплат допомоги не змінюватимуться. Тобто люди повинні її отримувати в ті ж самі дні, що й раніше. Однак іноді все ж таки можуть виникати затримки у виплатах.

Куди звертатись, якщо грошей довго немає?

У Мінсоцполітики пояснили затримки технічними причинами та порадили, куди треба звертатися, якщо гроші не приходять довго.

Отже, якщо гроші не приходять тривалий час, слід звертатися за такими номерами:

номер гарячої лінії Мінреінтеграції – 15-48;

номер офісу уповноваженого з питань ВПО – 38 (066) 813-62-39.

Джерело

Чи зміняться у 2023 році терміни виплат для ВПО — Мінсоцполітики