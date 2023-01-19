На заході Україні облаштували нове житло для переселенців – де можна знайти притулок

Нове житло для переселенців у західних регіонах країни зможуть знайти українці, які вимушені переїжджати зі своїх населених пунктів через пошкоджені будинки чи бойові дії

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

На Івано-Франківщині для переселенців підготували церковне приміщення

На Івано-Франківщині підготували церковне приміщення на 40 людей. Притулок розмістили у колишній лікарні селі Маріямпіль, приміщення якої вже 4 роки знаходиться у власності місцевої парафії УГКЦ у. Будівлю використовували як будинок для соціального служіння.

На першому поверсі облаштували десять кімнат, разом із кухнею, їдальнею, пральнею, душовими та санвузлами. Там люди зможуть проживати доти, поки не повернуться до своїх помешкань. Приміщенням опікуватиметься місцевий осередок Карітасу.

На заході Україні облаштували нове житло для переселенців

У Львові новий шелтер працює як хостел

У шелтері для переселенців “Безпечне місце” пропонують безплатне проживання та харчування. Загалом там можуть розмістити до 21 людини. Крім того, у хостелі надають безкоштовні консультації:

юристів;

психологів;

соціальних працівників;

консультації лікарів для людей, уразливих до ВІЛ.

У шелтері працюють переселенці, тому вони добре розуміють стан гостей.

Прихисток “Безпечне місце” розташований на вул. Соломії Крушельницької, 3 (навпроти парку Івана Франка). Щоб отримати тимчасове місце у шелтері, треба заповнити заявку.

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Житло облаштували у двоповерховій споруді з трьох блоків. Загалом там є 62 кімнати з меблями, побутовою технікою, сантехнікою, бойлерами. У приміщенні повністю змінили внутрішнє планування та комунікації.

Окрім кімнат для переселенців, тут облаштували спільну на поверх кухню та санвузли. Люди матимуть право проживати у шелтері безкоштовно 4 роки, їм не потрібно буде оплачувати комунальні послуги.

Тимчасове житло підготували в Червонограді на Львівщині

Для 225 людей, які втратили свої домівки та змушені були шукати нове місце, підготували житло в Червонограді на Львівщині. Для проживання переселенців відремонтували 55 кімнат у гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу.

В будівлі полагодили дах, замінили всі віконні блоки, провели внутрішні оздоблювальні роботи на трьох поверхах, встановили двері та обладнання, замінили труби водопостачання і водовідведення, системи електропостачання та опалення, облаштували вхід і хол.

У Косівській громаді облаштували житло на 4 роки

У колишній школі в Косівській громаді облаштовують житло для 200 осіб. Зараз там тривають будівельні роботи – готують усі необхідні приміщення:

кімнати для проживання;

кухні;

санвузли.

Косівська громада також отримала від благодійників комплект сантехнічного обладнання: бойлери, умивальники, унітази, душові кабінки, електричні нагрівачі.

На Волині у шелтерах є 500 вільних місць

На Волині для переселенців створили інтерактивну карту вільних місць проживання у гуртожитках, шелтерах та комунальних закладах. На цій карті можна знайти вільні місця у притулках. На середину січня таких місць було 500.

На карті біля кожного прихистку вказані контактні дані. Також можна переглянути, як виглядають кімнати.

Минулого року у цих приміщеннях зробили ремонт і пристосували для проживання. Більшість шелтерів розташовані у громадах Волинської області.

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