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Чи будуть скасовані соціальні виплати у 2023 році – Мінсоцполітики

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Чи будуть скасовані соцвиплати у 2023 році
Національна служба новин - NNS

У Міністерстві соціальної політики розповіли, чи скасовуватимуьб соціальні виплати українцям у 2023 році

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович відповіла, чи будуть скасовані соціальні виплати у 2023 році. Зокрема, напередодні мережею ширилася інформація про скасування виплат на догляд за людьми похилого віку.

За її словами, жодні соціальні виплати у 2023 році не будуть скасовані. Про це Жолнович сказала під час телемарафону, повідомляє НСН

Чи скасують соціальні виплати у 2023 році

Чи будуть скасовані соціальні виплати у 2023 році - Мінсоцполітики

Оксана Жолнович

“Не скасовано жодних соціальних виплат”, – наголосила вона..

Очільниця Мінсоцполітики додала, що вищезгадана допомога мала бути трансформована у послугу догляду, втім, оскільки не всі органи місцевого самоврядування мають достатньо ресурсів, а також чимало українців виїхали за кордон, цю зміну відстрочили.

“Впродовж наступного року виплати на догляд будуть здійснюватися ідентично тому, як це було цього року”, – зазначила Жолнович.

Джерело

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