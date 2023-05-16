В Україні набув чинності закон щодо арешту рахунків боржників. Які наслідки несплати штрафів за порушення ПДР загрожують водіям

З 6 травня в Україні набув чинності закон про арешт рахунків боржників перед виконавчою службою. Зокрема, йдеться і про порушників ПДР, які не сплатили штрафи.

Закон набув чинності та спрямований на те, щоб “стимулювати” боржників закривати борги

Про це повідомляє НСН посилаючись на норми закону №3048 -IX .

Наразі водіям, які не сплатили вчасно штрафи, заблокують рахунки в банках. Дозволено лише використовувати суму у розмірі двох мінімальних зарплат – на сьогодні 13400 гривень.

Загалом у рамках набуття чинності закону арешт накладуть на 5 млн карткових рахунків. При цьому серед їхніх власників найбільше неплатників штрафів та “аліментників”.

По суті новий закон спрямований на те, щоб “стимулювати” таких боржників активно закривати свої борги, проте виграє при цьому держава, адже вона отримуватиме сплату штрафів від водіїв-порушників правил дорожнього руху.

Арешт рахунків боржників – водіям нагадали про наслідки несплати штрафів за порушення ПДР

Як ми повідомляли раніше, в Україні субсидії на період літа призначають автоматично. Проте, для отримання доплат, необхідно відповідати кільком вимогам

Середній розмір субсидій в Україні у 2023 році становить 1 700-1 800 грн на місяць. Однак ті громадяни, які відповідають визначеним вимогам, можуть отримати доплату розміром 350-400 гривень на період неопалювального сезону.

Варто зазначити, що на час опалювального сезону розмір доплати становить приблизно 1 500 гривень.

Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні. Це можливо за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.

Крім того, автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії ВПО, які отримують їх за адресою реєстрації.

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