Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходиться найвразливіша частина Каховської ГЕС. У NYT назвали ймовірну причину руйнування дамби

Ймовірною причиною руйнування Каховської ГЕС міг стати підрив проходу під водою, зокрема, глибоко всередині дамби могла знаходитись “ахілесова п’ята”.

Про це пише The New York Times. Про це повідомляє НСН.

За даними видання, з огляду на те, що дамбу збудували за радянських часів, Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходиться найвразливіша частина.

“Якщо ваша мета – знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух. Прохід є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду”, – впевнений інженер-геотехнік Майкл Вест, директор компанії Wiss, Janney, Elstner.

“Ахілесова п’ята” Каховської ГЕС – ймовірну причину руйнування дамби назвали у NYT

Американські інженери зазначають, що враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став заряд вибухівки, розміщений у коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.

Український інженер Ігор Стрілець, який раніше перебував на Каховській ГЕС декілька місяців, теж вважає єдиним поясненням руйнування бетонної основи греблі вибух у тунелі. За його словами, вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця вибуху.

Американський професор наголошує, що секцію дамби не потрібно подрібнювати — вистачить лише підірвати настільки, щоб її зруйнувала вода.

Він додав, що йому “важко зрозуміти, як щось інше, крім внутрішнього вибуху в проході, може пояснити пошкодження”.

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