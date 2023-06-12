Військовий експерт розповів, чи зможуть ЗСУ форсувати Дніпро після підриву дамби Каховської ГЕС, передає НСН.

Військовий експерт Михайло Жирохов висловив думку, чи можливо у нинішніх умовах масштабного підтоплення великих територій через підрив Каховської ГЕС форсування Дніпра українськими військовослужбовцями.

“Ні, про форсування Дніпра я б вже не говорив, тому що розлив досить потужний. Якщо суто теоретично раніше було можливе використання механізованих мостів або понтонів, то зараз навіть якщо такі плани і були, то виконати їх нереально”, сказав він в інтерв’ю Обозревателю.

При цьому експерт додав, що на цьому напрямку і без руйнування Каховської ГЕС “дуже велика кількість суто технічних проблем” для наступу ЗСУ.

“Там ширина Дніпра – внатяжку. Я не думаю, що хтось зважився б на таку переправу з досить великими втратами. Напевно, цей варіант розглядався, але, як я розумію, він не міг бути в пріоритеті… Ми говоримо чисто теоретично, з урахуванням технічних можливостей. Адже переправа через таку річку, як Дніпро, – дуже потужна військова операція. Це не переправа через якийсь Сіверський Донець. Це зовсім інше. Це операція оперативного рівня, в якій повинні бути задіяні зовсім інші сили і засоби”, зазначив він.

Також експерт висловився розповів, скільки, на його думку, триватиме війна в Україні.

На запитання журналіста, чи є небезпека, що дійсно війна триватиме довго, він відповів:

“На жаль, цей варіант розглядається нашими західними союзниками в повному сенсі. Тому деякі рішення, наприклад ті, що ухвалюються на “Рамштайні”, розраховані на 2-3 роки. Зокрема, та сама передача нам літаків або більш потужного озброєння – все це розписано на роки вперед”.

Підрив Каховської ГЕС

Підрив греблі Каховської ГЕС стався в ніч проти 6 червня. Норвезька компанія NORSAR проаналізувала сейсмічну активність і з’ясувала, що греблю було зруйновано внаслідок вибуху. Також вибух зафіксували американські розвідувальні супутники, пише The New York Times.

Розвідка Міністерства оборони України повідомила, що за цим стоїть диверсійна група росіян. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель теж вважає, що греблю підірвала росія.

Це призвело до підтоплень територій у Херсонській та Миколаївській областях. МВС зафіксувала шістьох загиблих людей, ще 35 зникли безвісти. Водночас Херсонська ОВА каже, що лише в Олешківській громаді лікарі повідомляють про 8 загиблих.

МЗС України домовилося з ООН, що та відправить свої групи на постраждалі окуповані території для надання гуманітарної допомоги й евакуації людей. Наразі очікуються гарантії безпеки від російської сторони.

В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню — унаслідок підриву машинної зали зсередини ГЕС повністю зруйнована. Через затоплення декілька мільйонів тонн українського врожаю можуть бути втрачені, а поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

На шостий день після знищення російсько-окупаційними військами Каховської гідроелектростанції, 12 червня, рівень води у водоймах, зокрема Каховському водосховищі та Дніпрі, продовжує знижуватися.

З водосховища було втрачено понад 72% або 14,395 кубічних кілометри води. Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив приблизно 9,04 метра.

За даними Укргідрометцентру, відучора по гідропосту «Нікополь» вже немає можливості вимірювати рівні води, оскільки вода відійшла від пункту спостережень. Наразі фахівці шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища.

У Херсоні рівень води в Дніпрі знизився на два метри і становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 сантиметрів на годину.

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