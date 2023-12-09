«Всі родичі представників влади мають служити» - депутат Хлань прокоментував скандал у КОСІНО

Всі родичі представників влади мають служити – такої думки дотримується депутат Хлань, який сам став на захист Батьківщини після повномасштабного вторгнення РФ. Нардеп від Херсонщині зробив відповідну заяву сьогодні, коментуючи скандал у КОСІНО на Закарпатті, куди прийшли озброєні представники ТЦК та СП, передає НСН.

ТЦК бігає по спортзалах та базах відпочину – це не вирішить проблеми з мобілізацією, бо питання в мотивації людей. Тому пропоную кращий метод – всі родичі представників влади мають служити, – написав Хлань

Він уточнив, що, звісно, це стосується чоловічої стати призивного віку. На його думку, у такому випадку і армія буде краще забезпечена, і необхідні закони будуть швидше приймати, і гарний приклад громадянам.

А ось «як в Ізраїлі» – син депутата Кнессета загинув при операції в Секторі Газа. Щирі співчуття батьку, але це чудовий приклад – влада разом з народом. По справжньому, а не у відосіках з тамбуру потяга, – написав Сергій Хлань

Скандал у КОСІНО: що про нього відомо

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про скандальні події в Закарпатті і публікували відео, де якому озброєні військові прийшли до оздоровчого комплексу.

Згодом резонансний інцидент прокоментували в прес-службі Закарпатського ТЦК та СП. Тут повідомили, що співробітники Центру у своїй роботі керуються виключно Законами України.

На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникають військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються в відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які в непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога, — йдеться у повідомленні

Окремо було наголошено, що вручення повісток зовсім не означає, що призовники одразу ж потраплять на передову, оскільки перед цим вони мають пройти згідно із законом медичну комісію. І лише після її результатів чоловікам видається мобілізаційне розпорядження.

Також у ТЦК нагадали, що ВСУ має чимало спеціальностей у тилу, які не передбачають безпосередню участь у бойових діях на фронті.

Просимо також зрозуміти, що у ЗСУ це, насамперед — люди, зокрема ваші знайомі, ваші друзі, батьки, чоловіки, сини та дочки, які чекають на заміну або поповнення, — підсумували в ТЦК

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