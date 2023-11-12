«Усіх чоловіків пропустити через фронт і переходити в оборону, інакше програємо» – депутат Хлань

Депутат Хлань вважає, що Україні, аби виграти війну, необхідно ставати в глуху оборону і методично нищити росіян. Крім того на його думку, кожен чоловік має пройти через фронт, аби захисники мали можливість відпочивати і відновлюватися після боїв.

Про таке народний депутат з Херсона Сергій Хлань написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Депутат нагадав, що, за даними ISW (Інституту вивчення війни – ред.), Росія буде використовувати атаки піхотою через брак техніки. Для України це дуже гарна новина.

Нам необхідно переходити в оборону та чекати. Пропустити через фронт КОЖНОГО чоловіка та чекати. Замінити нарешті людей, які вже служать другий рік та чекати. Створювати оборонні підприємства та чекати. І головне – довести співвідношення втрат 1:7 та чекати, – написав Сергій Хлань

Він звернув увагу на величезні втрати окупантів, про які вже котрий день поспіль звітує Генштаб ЗСУ.

Кажуть зараз в них втрати по тисячі людей щодня. Так довго вони не витримають, і в якийсь момент вони посипляться. Обов’язково. І віддадуть нам все що захопили, і Лівий берег, і Донбас. А якщо співвідношення буде 1:10 – то і Крим, – запевняє автор допису

Але для цього, на його думку, треба переходи в оборону, в якій ЗСУ будуть завдавати непоправних втрат ворогу.

А якщо продовживо марити територіями – ми втратимо людей, яких нам НІХТО не компенсує. Розумієте? – пише Хлань

Він усвідомлює, що озвучує непопулярні речі. Адже всім українцям хочеться, аби війна закінчилася швидше і нашою перемогою зі звільненням усіх захоплених росією територій. Але тим, хто вважає контрнаступ надто повільним, депутат радить йти на фронт.

Не подобається? Хочете “каву в Ялті” за виразом Подоляка? Ну, як бачимо, цього літа вже не вийде… Але якщо ви хочете контрнаступ за будь-яку ціну, тоді для початку – в ЗСУ, там вам дадуть здійснити це бажання. А по-друге, що будемо робити коли в нас закінчаться люди? Скільки б території ми не звільнили. А в них – ні. Ну зрозумійте це нарешті! Коли в нас не буде людей, це все втрачає сенс! Не можемо ми змагатися з ними по кількості людей. Не можемо! – написав Хлань

Він вважає, що Путін має план, який реалізовує в Україні. І це, звісно, вже не Київ за три дні. А набагато реалістичніша мета.

Коли Путін каже, що в нього все йде за планом, а в нас чую реготат, мені стає моторошно. Бо він каже про план ВИСНАЖЕННЯ, а зовсім не про Київ за три дні. Той давно на смітнику, – підкресоює депутат

Тому, на його думку, нам потрібно наступне: оборонна лінія імені Зеленського. Мінні поля. Міномети. Кулемети. Касетні снаряди. Довести співвідношення втрат 1 до 7 та чекати.

І тоді ми виграємо. Обов’язково. А якщо ще в цих умовах ще і в НАТО вступимо – взагалі жодних сумнівів у перемозі. До речі, союзники це розуміють тому і пропоную нам гарантії безпеки від НАТО та відповідне озброєння – мінометні міни та снаряди. Навіть не Ф-16, які лише посилять ППО, а для просто міни та снаряди. Вони просто прямо кажуть що нам робити – втрати 1 до 7! – завершив свій допис Сергій Хлань

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