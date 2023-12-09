Представники ТЦК на Закарпатті увірвалися до оздоровчого комплексу «Косино» – що відомо (відео)

Дії представників ТЦК на Закарпатті викликали обурення в оздоровчому комплексі «Косино». В адміністрації закладу заявляють, що 7 грудня о 12:30 кілька десятків невідомих у балаклавах та у військовій формі з автоматами увірвалися на територію комплексу.

Про це йдеться у заяві, яку оприлюднили ввечері 8 грудня, передає НСН з посиланням на Суспільне.

“Під дулами автоматів вигнали на вулицю із саун та процедурних кабінетів усіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та людей похилого віку. У відповідь на прохання директора комплексу пред’явити посвідчення та відповідні документи до нього застосували фізичну силу”, повідомляють в адміністрації комплексу.

У цей час на території комплексу із загальної кількості відвідувачів було не більше 20% чоловіків, всі інші були люди похилого віку, діти й жінки, частина чоловіків та синів яких, у цей момент у лавах ЗСУ захищають державу на фронті, додають в адміністрації.

У заяві також йдеться про те, що “днями аналогічні акції від ТЦК відбулися у санаторіях та спортивних закладах Ужгородського, Хустського, Мукачівського та Берегівського районів.

У всіх випадках відстежується хамська, груба та зневажлива поведінка до громадян України, як до чоловіків, так і до жінок й дітей. Зокрема тут, без жодних пояснень та без вручення повісток, озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку”.

Крім цього, в адміністрації заявляють, що організовували цю акцію голова Закарпатського ОТЦК Андрій Савчук та голова Ужгородського РТЦК Ігор Тищук, який “завдав тілесних ушкоджень адвокату комплексу”.

Адміністрація комплексу звернулася до поліції, СБУ та ДБР щодо перевищення службових повноважень, завдання тілесних ушкоджень та викрадення людей співробітниками ТЦК.

Речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан підтвердила Суспільному, що правоохоронці прийняли заяву. В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відмовились коментувати цю ситуацію.

Нагадуємо, в Ужгороді 5 грудня у декількох тренажерних залах представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки роздали військові повістки чоловікам.

8 грудня Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на своїй сторінці у Facebook оприлюднив роз’яснення щодо вручення повісток у спортивних та відпочинкових закладах на території області. Там зазначили, що вручення повісток чоловікам призовного віку представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.

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