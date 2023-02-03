Чи може штам «Кракен» спричинити нову хвилю пандемії – розповів інфекціоніст

Українцям розповіли, чи може штам «Кракен» спричинити нову хвилю пандемії. Його перший випадок вже зафіксували у Сумській області, передає НСН.

Новий штам коронавірусу за симптомами дуже схожий на «Омікрон». Серед основних ознак захворювання відзначають: підвищення температури, слабкість, головний і м’язовий біль, нежить і чхання, кашель, першіння в горлі, погіршення апетиту, діарею За словами сімейних лікарів, «Кракен» є заразнішим, ніж «Омікрон». Їх слова підтверджує лікар-інфекціоніст Тетяна Курпас.

«Штам характеризується сильною здатністю зв’язуватися із рецептором господаря. Якщо говорити простою мовою, це означає, що “Кракен” може легше проникнути крізь імунну систему організму, що робить його заразнішим», розповіла лікарка.

Чи може штам «Кракен» спричинити нову хвилю пандемії

За прогнозами Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями, «Кракен» стане домінантним у світі в період з лютого по березень 2023 року.

«На сьогодні випадки зараження виявлено вже у 38 країнах. Таким чином, можна говорити про те, що «Кракен» може призвести до збільшення випадків зараження ковідом та спричинити новий сплеск пандемії у світі», говорить фахівець.

Проте медик відразу заспокоює – «Кракен» не має нової симптоматики, не варто вважати його небезпечнішим за попередні штами, хоч він і є більш заразним.