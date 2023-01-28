«Кракен» близько: як врятуватися від нового штаму коронавірусу

Українцям розповіли, як врятуватися від нового штаму коронавірусу. Новий штам COVID-19 вже зафіксували у Сумській області, передає НСН.

Як розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак, кожен центр профілактики хвороб надсилає на секвенування в Центр громадського здоров’я зразки матеріалів осіб, у яких вже підтверджено коронавірус.

«Після проведення секвенування і був виявлений різновид «Омікрону» – вірус «Кракен». Ним захворіла людина похилого віку з Сумської області, яка була у важкому стані. Відомо, що людина була не щеплена від коронавірусу. У нас в Києві подібні випадки поки не зафіксовані. Хоча зразки ми кожного тижня надсилаємо на дослідження – поки фіксується лише вірус «Омікрон», говорить лікар.

Як врятуватися від нового штаму коронавірусу: відео

Він радить незмінно дотримуватися правил, які діяли раніше.

«Рекомендації залишились незмінними. Перше – це вакцинація. Також раджу зберігати безпечну дистанцію в транспорті та громадських місцях, регулярно мити руки після повернення додому, носити маску в транспорті та в місцях великого скупчення людей», сказав Сергій Чумак.

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