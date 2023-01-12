Чи стає мед отруйним, якщо додати його у гарячий чай

Мед має свої корисні властивості, але має і шкідливі. А ще часто у багатьох виникає питання, чи не стає він отруйним під час нагрівання?

На це запитання відповіла нутриціолог та фізіолог Ольга Дорош в Instagram, передає НСН.

Чи отруйний нагрітий мед

Якщо мед нагріти або додати в чай, то він не стане отруйним.

Для того, щоб нагрітий мед став отрутою для людини, з’їсти його доведеться багато і гріти його потрібно досить довго і на високих температурах.

Все тому, що речовини з меду під час нагрівання взаємодіють активно між собою і утворюється гідроксиметилфурфурол, який у великих дозах є потенційно небезпечним для людини.

Окрім того, більше цієї речовини утвориться, коли мед (цукор) поєднується з амінокислотами.

Чи варто замінити цукор медом

Нутриціолог каже, що цього робити не потрібно. Все тому, що 80-85% складників меду – це прості вуглеводи, лідерами серед них є глюкоза та фруктоза.

Вони дуже швидко засвоюються організмом і їх надмірна кількість сприяє набору ваги, проблемам зі шкірою, стимулює розвиток діабету, проблем з серцем та холестерином.

“ВООЗ прирівнює мед до столового цукру та каже обмежити до 5% добової норми доданих цукрів”, пояснює Дорош.

Як бджоли роблять мед

За словами фахівця, бджоли збирають нектар з рослин і потім під дією їх слинних та шлункових ферментів він перетворюється на мед.

Зокрема, потрібно щонайменше 8 бджіл, щоб вийшла одна чайна ложка меду.

Джерело

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