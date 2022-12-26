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Що робити при алкогольному або харчовому отруєнні – корисні поради

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отруєнні
Національна служба новин - NNS

В НСЗУ розповіли, що робити при алкогольному або харчовому отруєнні, передає НСН.

За словами медиків, симптоми харчового отруєння можуть проявлятися протягом декількох днів. У людини може бути нудота, блювання, діарея, спазми, лихоманка тощо. Як правило такі симптоми минають протягом одного або двох днів й не потребують звернення до лікарів.

Що робити при алкогольному або харчовому отруєнні - корисні поради

Що робити при харчовому отруєнні

  1. Пийте багато води невеликими ковтками, тому що організм її активно втрачає;
  2. Якщо у Вас буде відчуття голоду, то з’їжте щось легке: рис, сухарики чи тости, банани;
  3. Не вживайте алкоголь, каву, солодкі газовані напої та гостру їжу;
  4. Якомога більше відпочивайте;
  5. Якщо симптоми тривають понад два дні – зверніться до лікаря.

Якщо людина за досить короткий час випиває багато спиртних напоїв, то у неї виникає алкогольне отруєння. В такому випадку вона може втрачати контроль над рухами, а її свідомість стає сплутаною.

Що робити при алкогольному або харчовому отруєнні - корисні поради

Що робити при алкогольному отруєнні

  • Зателефонуйте 103, якщо людині необхідна медична допомога.
  • Не дозволяйте людині спати, залишайтеся поряд;
  • Постійно давайте воду, щоб запобігти зневодненню;
  • Вкрийте чимось людину: отруєння може супроводжуватися переохолодженням;
  • Пояснюйте все, що робіть: людина в стані отруєння може бути агресивною і ворожою;
  • Покладіть людину на бік, щоб не задихнулася, коли почне блювати.

Джерело

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