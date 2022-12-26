Що робити при алкогольному або харчовому отруєнні – корисні поради

В НСЗУ розповіли, що робити при алкогольному або харчовому отруєнні, передає НСН.

За словами медиків, симптоми харчового отруєння можуть проявлятися протягом декількох днів. У людини може бути нудота, блювання, діарея, спазми, лихоманка тощо. Як правило такі симптоми минають протягом одного або двох днів й не потребують звернення до лікарів.

Що робити при харчовому отруєнні

Пийте багато води невеликими ковтками, тому що організм її активно втрачає; Якщо у Вас буде відчуття голоду, то з’їжте щось легке: рис, сухарики чи тости, банани; Не вживайте алкоголь, каву, солодкі газовані напої та гостру їжу; Якомога більше відпочивайте; Якщо симптоми тривають понад два дні – зверніться до лікаря.

Якщо людина за досить короткий час випиває багато спиртних напоїв, то у неї виникає алкогольне отруєння. В такому випадку вона може втрачати контроль над рухами, а її свідомість стає сплутаною.

Що робити при алкогольному отруєнні

Зателефонуйте 103, якщо людині необхідна медична допомога.

Не дозволяйте людині спати, залишайтеся поряд;

Постійно давайте воду, щоб запобігти зневодненню;

Вкрийте чимось людину: отруєння може супроводжуватися переохолодженням;

Пояснюйте все, що робіть: людина в стані отруєння може бути агресивною і ворожою;

Покладіть людину на бік, щоб не задихнулася, коли почне блювати.

Джерело

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