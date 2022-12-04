Що робити, якщо трапився обвал будинку – поради, щоб вижити

Під час обстрілів може статися обвал будинку. Ризики руйнування дуже великі і вони спостерігалися вже не один раз. Яких правил слід дотримуватися, щоб збільшити шанси на виживання

Експерти з Міністерства охорони здоров’я створили алгоритм порядку дій в разі обвалу будинку або наявної загрози. Про це розповідає NNS

Якщо існує загроза руйнування будівлі:

спускайтеся вниз лише по сходах і в жодному разі не користуйтеся ліфтом. Не варто стрибати з вікон і балконів, навіть якщо ви живете на нижніх поверхах;

обов’язково візьміть з собою документи і гроші, а також зібраний тривожний рюкзачок. Якщо його немає – не збирайте його, рятуйте себе;

за можливості повідомте мешканцям будинку про загрозу обвалення;

під час евакуації не панікуйте і не створюйте тисняву в дверях, виходьте по черзі;

на вулиці відійдіть на максимально безпечну відстань від будівлі, щоб не постраждати в результаті обвалу.

Якщо завал будинку вже відбувся:

покличте на допомогу, зателефонуйте фахівцям і чекайте, доки розберуть завал;

зверніться за медичною допомогою, щоб вас оглянули. Допоможіть літнім людям, дітям та інвалідам;

спокійно чекайте, поки розберуть завал.

За можливості та при необхідності надайте першу медичну допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку тощо.

Джерело ДСНС

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