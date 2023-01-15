Український військовий розповів, як його мама врятувалася в зруйнованому будинку у Дніпрі

Військовий, який захищає Україну від російських окупантів у Бахмуті, розповів про чудовий порятунок його мами, яка жила в будинку у Дніпрі, куди влучила ворожа ракета.

Жінка була придавлена плитою на кухні — це єдине місце у квартирі, яке вціліло. Наразі вона з травмами перебуває в лікарні, передає НСН.

“Поки я воюю на Донбасі, вирішили мій будинок знищити, поки там була мама, собака і кіт”, повідомив український захисник в Instagram.

За його словами, жінка дивом опинилася на вцілілому шматочку кухні на дев’ятому поверсі.

“Через чотири години після вибуху, летячи з Бахмута в Дніпро, на цьому відео я дізнаюся, що, швидше за все, дивом мама вижила, на шматочку кухні, єдиному вцілілому місці моєї квартири на дев’ятому поверсі, притиснута плитою”, зазначив чоловік.

Він також опублікував відео зруйнованої окупантами багатоповерхівки, на якому видно людину, яка застрягла на дев’ятому поверсі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Максим Омельяненко (@maksym_omelianenko)

Ракетний удар РФ по житловому будинку у Дніпрі – що відомо

Російські військові 14 січня випустили по Україні 38 ракет, одна з яких влучила в житлову багатоповерхівку у Дніпрі. В результаті удару один з під’їздів був повністю знищений. У ньому могло знаходиться до 200 осіб, з них близько 50 дітей.

Станом на 15:00 15 січня відомо про 25 загиблих в результаті удару російської ракети по будинку в Дніпрі, з них одна дитина. При цьому врятовано 39 осіб, з них шестеро дітей; травмовано 73 особи, з них 13 дітей, та розшукуються 43 особи.

Дивом вижила – що відомо про дівчину з фото на руїнах будинку у Дніпрі