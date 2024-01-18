Скільки Україна може протриматися без західної допомоги – у Верховній Раді відповіли

Скільки Україна може протриматися без західної допомоги, відповіли у Верховній Раді, повідомляє НСН з посиланням на офіційний сайт Парламенту. Ситуацію прокоментувала голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За словами Підласої, українська влада минулого року застосувала певні обмеження на видатки, щоб заощадити бюджетні кошти. Отже комплекс вжитих заходів дає можливість спокійно пройти перший квартал без надходження грошей від наших партнерів.

Січень держава почала з певною економією, і ці кошти зараз використовуються. Також деякі надходження державного бюджету, що заплановані на 2024 рік, будуть наближені й у першому кварталі, наприклад, буде сплачено частину чистого прибутку, який НБУ перераховує до держбюджету. Мінфін буде активно розміщувати військові облігації, щоб залучати приватний капітал для фінансування наших соціальних та гуманітарних видатків. Тобто ми ретельно продумали «план Б» на перший квартал, підготувалися, і все працює. Зобов’язання перед громадянами уряд виконує, усі соціальні виплати й зарплати бюджетникам будуть виплачені, — зазначила парламентарій

Водночас вона додала, що українська влада на всіх рівнях активно працює над тим, щоб другий квартал починати вже з допомогою міжнародних партнерів.

Якщо вже в лютому ухвалять допомогу США, то на початку березня ми отримаємо перший транш. Крім того, нас очікує перегляд програми з МВФ і транш від Фонду також на початку березня, тож я дивлюся на ситуацію зі стриманим оптимізмом, — сказала народна депутатка

За її словами, щодо виділення 50 млрд євро нашій державі з боку ЄС у Єврокомісії є запасний план на випадок продовження блокування з боку деяких країн.

Це може бути не централізований загальноєвропейський фонд, з якого надаються кошти Україні, а так званий фонд найбільших столиць, адже головними донорами ЄС є багаті такі країни, як Німеччина, Франція тощо. Вони можуть напряму допомагати Україні, надаючи бюджетну підтримку. Над таким варіантом наш уряд також працює, — повідомила Роксолана Підласа

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Україна перейшла до «плану Б» через затримку західної допомоги – Мінфін

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