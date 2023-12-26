Деяким пенсіонерам в Україні уріжуть пенсії в 2024 році: названо категорії

В Україні 2024 року деякі пенсіонери отримуватимуть менші виплати. Зокрема, на наступний рік планується зниження пенсій для чиновників, які отримують “астрономічні суми”.

Перерозподіл пенсійних надбавок здійснюється для того, щоб солідарна система була більш справедливою. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа, передає НСН.

Деяким пенсіонерам в Україні уріжуть пенсії в 2024 році

Вона зазначила, що ті пенсіонери, які отримують найменші пенсії, матимуть зростання суми виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують “якісь астрономічні суми”, планується зниження підтримки.

Підласа також нагадала, що 2024 року планується індексація пенсій.

“Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога – це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року”, – підсумувала вона.

Також 2024 року продовжать виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Нині таких людей у державі близько 2 млн. На їхню підтримку в бюджеті закладено 57,6 млрд грн.

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