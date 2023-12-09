Пенсіонери і переселенці можуть не отримати виплати у січні 2024 року - Підласа

Пенсіонери, переселенці та інші незахищені категорії населення можуть не отримати державні виплати у січні 2024 року. Названо причину.

На початку 2024 року Україна може зіткнутися з проблемами в управлінні соціальними виплатами, повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в коментарі для Forbes, передає НСН.

Суть проблеми полягає в тому, що американські конгресмени можуть не досягти згоди щодо надання фінансової допомоги Україні на наступний рік. Без цієї допомоги Україна може зіткнутися з труднощами у виконанні своїх соціальних та гуманітарних зобов’язань вже у січні, хоча точна сума дефіциту не була озвучена.

Український уряд може відчути дефіцит близько 20 мільярдів гривень на соціальні видатки лише у січні. За відсутності підтримки США уряд може бути змушений скоротити видатки та шукати додаткові кошти на внутрішніх боргових ринках.

Така ситуація склалася після нещодавніх подій, коли Сенат США заблокував прийняття важливого для України законопроекту. Доля законопроекту тепер залежить від двопартійної угоди щодо американо-мексиканського кордону. Він передбачає надання Україні прямої бюджетної підтримки у розмірі $11,8 млрд, з яких $3,3 млрд заплановано виділити у поточному році, а решту – у 2024 році. Законопроект охоплює як військову, так і фінансову допомогу, що підкреслює її важливість для поточних потреб України.

Останню фінансову допомогу від США на $1,15 млрд Україна отримала у жовтні. Це був фінальний транш з попереднього пакета фінансування. Він розповсюджувався на фінансовий рік, що діє у США.

Якщо у подальшому допомоги не буде, то виникне ризик для України програти війну. Про це заявив під час візиту до США голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він уточнив, що без цього ЗСУ не зможуть проводити наступальні операції та деокуповувати захоплені росіянами території.

Ще одна загроза у разі відсутності допомоги США – це може викликати свого роду ланцюгову реакцію, зокрема тому, що ці гроші передбачені програмою з МВФ, вказує заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

«МВФ у такому випадку вимагатиме збалансувати держбюджет, – пояснює він. – Не буде програми МВФ, під питанням може опинитися і фінансування від інших партнерів».

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