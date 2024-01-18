АШАН закриє гіпермаркети у Кривому Розі і Запоріжжі – що відомо

Мережа АШАН закриє гіпермаркети у Кривому Розі і Запоріжжі з квітня. Гіпермаркети працюватимуть у режимі онлайн. Про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів з посиланням на пресслужбу компанії, передає НСН.

“Ашан” працюватиме у вказаних містах в онлайн-форматі, а магазини будуть відкритими до квітня 2024 року. Зазначається, що з цього моменту у ритейлера закінчується договір оренди з торговельними центрами. Співробітників цих супермаркетів компанія забезпечить робочими місцями в містах присутності.

Компанія вже анонсувала закриття гіпермаркетів у Запоріжжі та Кривому Розі на початку 2022 року, однак після початку повномасштабного вторгнення Auchan Україна та девелопер Arricano домовились про продовження оренди, щоб надати мешканцям доступ до продуктів харчування та інших товарів.

Клієнти у Запоріжжі та Кривому Розі почали надавати перевагу онлайн замовленням. Електронна комерція дає змогу здійснювати закупівлі з безпечного місця, додають у прес-службі ритейлера.

З квітня 2024 в Запоріжжі та Кривому Розі магазини Auchan Україна закриються, але онлайн ми відкриті завжди. Продовжуємо працювати як інтернет-магазин. Наша ціль – продовжувати соціальну місію і дбати про людей, супроводжувати у релокації своїх співробітників, створювати нові робочі місця та підтримувати продовольчу безпеку країни через захист купівельної спроможності. Ми маємо чіткі плани розвитку на наступні роки. У 2024 плануємо відкривати нові об’єкти, розвиватися в різних форматах та каналах продажу. А також, продовжувати сплачувати податки для забезпечення сталого розвитку економіки країни. Auchan Україна є міжнародною компанією, яка продовжує інвестувати в Україну, – пояснили у пресслужбі компанії

Також з 8 січня через пошкодження ворожою ракетою тимчасово не працює ТРК “Сонячна Галерея”, в якому знаходиться гіпермаркет “Ашан” в місті Кривий Ріг.

АШАН закриє гіпермаркети, але це не пов’язано з безпековою ситуацією – ЗОВА

Начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко прокоментував закриття гіпермаркету «Ашан». Він закликав мешканців не поширювати плітки.

Щодо закриття гіпермаркету Auchan в Запоріжжі. Прошу не поширювати фейки та плітки, які полюбляють використовувати вороги. Насамперед, Auchan Україна переходить в онлайн-формат роботи в обласному центрі, а з квітня 2024 року закриє магазин у зв’язку із закінченням договору оренди. Це не пов’язано з безпековою ситуацію, а є виключно зваженим рішенням компанії, – підкреслив Малашко

Він додав, що за два роки війни Auchan Україна Запоріжжя допомогли на загальну суму майже півмільйона гривень соціальним та благодійним ініціативам, передали 10 000 міні-печей для приготування гарячих обідів жителям міста та військовим.

З моменту повномасштабного вторгнення Auchan Україна надав благодійну допомогу населенню, медичним закладам, нашим захисникам, а також співробітникам компанії та їхнім сім’ям на суму понад 68 мільйонів гривень. Дякую, Auchan Україна! – написав начальник ЗОВА

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