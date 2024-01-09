Окупанти зруйнували в Кривому Розі «Ашан» – компанія спонсорує війну (відео)

Вчора, 8 січня, під час масованої ракетної атаки окупанти зруйнували в Кривому Розі «Ашан». На щастя, обійшлося без жертв – рано вранці в торгівельно-розважальному центрі не було відвідувачів.

Всього, за даними начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, по Криворіжжю прилетіло 9 ракет. Пошкоджено крім будівлі «Ашану» близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, 2 лікарні, терцентр, а також швидкісний трамвай, який вчора зупинив рух через руйнування, передає НСН.

Мешканці публікують у мережі відео понівеченого «Ашану», в який прилетіла російська ракета. Криворіжці любили це місце.

Вони кажуть, що це одне із небагатьох місць у Кривому Розі, де любили розважатися діти й святкувати Дні народження.

Боляче, як світ спостерігає чи вже втомився слідкувати за тим, як ціною тисяч невинних життів українці намагаються побороти це всесвітнє зло, – написала одна із мешканок Кривого Рогу

Окупанти зруйнували в Кривому Розі «Ашан» – компанія спонсорує війну

А тим часом, компанія «Ашан» досі працює у Росії. Та сплачує податки, на які агресор потім виробляє чи закупає ракети. Які потім прилітають по супермаркетах в Україні. Таке ось виходить «цікаве» коле.

Про це нагадав посол України в ООН Сергій Кислиця у своєму дописі в X (Twitter).

“Ашан” зруйновано Путіним в Україні. Поки що є прибуток, навіть якщо він пахне кров’ю, — заявив Кислиця

Він зазначив, що більша частина “Ашана” належить сім’ї Мюльє, яка є однією з найбільш непублічних бізнес-династій у світі.

Протягом майже 70 років, покоління за поколінням, вони прагнули залишатися невидимими, прихованими від сторонніх очей та цікавості, породжуючи ілюзії та домисли. Їх девіз: “Шум не приносить користі, а доброта не робить шуму”. Судячи з усього, коли ракета Путіна оплачена коштом податків, зібраних у Росії, влучає в “Ашан”, що належить родині Мюльє, виникає великий шум — підкреслив дипломат

Компанія «Ашан» – що про неї відомо

Auchan SA (Ошан, стилізовано для мов з кириличною абеткою Ашан) — французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів, яка представлена в багатьох країнах світу. Штаб-квартира — в Ліллі (Франція).

23 лютого 2023 року Auchan було внесено до переліку міжнародних спонсорів війни.

Ашан в Україні

6 березня 2007 року було офіційно оголошено про відкриття представництва Ашан в Україні[6]. Відкриття першого гіпермаркету Ашан в Україні відбулося 29 березня 2008 року в м. Києві, другого — 12 грудня 2008 року в м. Донецьку.

11 листопада 2009 році, у Запоріжжі відкритий четвертий в Україні гіпермаркет французької мережі Auchan Group, замість гіпермаркету «О’Кей», що припинив свою роботу у липні 2009 року.

20 січня 2022 року прес-служба «Ашан Рітейл Україна» повідомила про переїзд гіпермаркету «Ашан» з ТРЦ «City Mall» у зв’язку з закінченням терміну дії договорів оренди та нові умови і формат, що були висунуті орендодавцем, які не відповідають планам розвитку компанії.

26 березня 2010 Ашан відкрили у Львові.

На початок 2023 року в Україні діяли 9 гіпермаркетів.

Під час повномасштабного вторгнення військ РФ до України 2022 року компанія відмовилась зупиняти роботу на російському ринку та приєднатись до бойкоту росії. Міністр МЗС України Дмитро Кулеба закликав світ бойкотувати компанію.

У квітні 2023 року представники компанії заявили про плани відкрити нову мережу магазинів у Росії, подвоївши їхню кількість у країні.

Під час повномасштабного вторгнення військ РФ до України 2022 року, компанія відмовилась зупиняти роботу в РФ, більш того, російська філія постачала товари російським військовим на тимчасово окупованих територіях України під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, також допомагала військкоматам набирати мобілізованих.

23 лютого 2023 року НАБУ додало мережу «Auchan Holding» до переліку міжнародних спонсорів війни. В корпорації заявили, що не знали про участь філії у допомозі військам РФ, а рішення залишитися в Росії аргументували допомогою цивільному населенню.

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