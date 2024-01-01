У День народження Бандери росіяни зруйнували його університет і знищили музей Шухевича (фото)

У День народження Бандери росіяни зруйнували його університет і знищили музей Шухевича, запустивши шахеди по Львівщині. На історичні пам’ятки впали уламки збитих дронів. Про це повідомляють у Львівській ОВА, передає НСН.

Такий вигляд має музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі зараз. Нехай росіяни не сприймають це як успіх. Бо сенс життя Романа Шухевича – боротьба за Україну – продовжує жити у діях тисяч українців. Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все! – написав начальник ОВА Максим Козицький вранці 1 січня і показав фото

Козицький повідомив, що цієї ночі, у період з 4 по 6 ранку, Львівську область атакували 4 ворожі ударні безпілотники типу «шахед». Усі чотири дрони ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи знищили. Загалом у новорічну ніч наші захисники неба у різних областях України ліквідували 87 із 90 ворожих безпілотників.

Унаслідок влучання уламків БпЛА виникла пожежа у музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові. Травмованих та загиблих немає. Але будівля зруйнована повністю.

За словами Козицького, втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці.

Збитки – 2 мільйони 258 тисяч гривень. Це лише вартість будівлі. Збитки через втрачене майно ще підраховують, – зазначив Козицький

Також через падіння уламків «шахеда» у Дублянах на Львівщині зруйновані дах на площі 600 м2 та перекриття на площі 120 м2, знищені 5 вікон у будинку, де розміщений факультет землевпорядкування і туризму Львівського національного університету Природокористування. Була пожежа. Її оперативно загасили. Без постраждалих.

Міський голова Львова Садовий зазначив, що саме у цьому університеті 100 років тому вчився Степан Бандера.

Він уточнив, що у Дублянах ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон. Також в навчальних корпусах аграрного університет знищено понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття. Сьогодні там на місці проведуть виїзну комісію з надзвичайних ситуацій.

Козицький подякував силам протиповітряної оборони, які зупинили цю смертоносну зброю і що жоден з безпілотників не забрав життя людей. Також він подякував спеціалістам ДСНС, які зробили максимум, щоб врятувати будівлі.

Воювати з культурою, освітою та мирним населенням – це типова poсія. Але їм нас не злякати і не здолати. Кожна така атака – це лише привід, щоб ще більше донатити на ЗСУ, ще більше посилювати ППО, ще більше вивчати нашу історію. До речі, сьогодні день народження Степана Бандери.Рівно 115 років тому народився борець за незалежність нашої держави, лідер ОУН. Людина сильної волі та віри у вільну Україну, принципова й непохитна. pocійськиx oкупантiв досі сковує страх навіть від самого його імені. А для нас Степан Бандера – символ українського спротиву і дороговказ. Багато його слів виявилися пророчими. Памʼятаємо і вивчаємо історію нашої держави та на чолі з нашими ЗСУ творимо нову. Лише перемога! – написав Максим Козицький

У День народження Бандери росіяни зруйнували його університет і знищили музей Шухевича: фото

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