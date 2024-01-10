“Фінансує вбивства українців”: НАЗК оголосив велику мережу фастфудів спонсором війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одну з найбільших у світі мереж за кількістю ресторанів швидкого харчування – американську франшизу Subway – до переліку міжнародних спонсорів війни. Причина – понад 500 закладів компанії продовжують працювати на ринку росії, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до її бюджету.

Про це повідомили у самому НАЗК, передає НСН.

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У агентсві зазначили що Subway також:

активно рекламує свою діяльність через російські підсанкційні соціальні мережі;

доставляє їжу через сервіси Яндекс, які співпрацюють із державними та правоохоронними органами країни-агресорки.

“Компанія заявляє, що турбується про здоровʼя споживачів, але продовжує працювати в росії, фінансуючи вбивства українців. Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великої Британії та Німеччини”, – йдеться у повідомленні.

В НАЗК нагадали: Subway працює в росії понад 20 років. За цей час вона:

створила близько 6000 робочих місць;

налічує 550 ресторанів у 122 містах.

А після початку повномасштабного вторгнення спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було. Крім того, вона не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в росії.

Так, підкреслюється, крім сплати податків до бюджету РФ, нині Subway надає робочі місця росіянам. Чим підтримує:

економіку РФ;

рівень зайнятості її населення.

Виправдання Subway не працюють

Водночас наголошується: особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі. Тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, які працюють під брендом Subway, що генерують доходи та сплачують податки.

У росії франшизою мережі Subway володіє компанія Subway Russia Service Company. Головний офіс якої знаходиться у Санкт-Петербурзі.

При цьому, наголошується, сама Subway повідомила, що всіма ресторанами в країні незалежно володіють та керують місцеві та головні франчайзі. І саме тому заклади залишаються відкритими у росії.

Однак, зазначили в НАЗК, ця заява щодо неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності. І фактично вводить в оману.

“У травні 2022 року російські банки почали блокувати платежі за користування франшизою, бо були не готові брати на себе відповідальність за опрацювання платежів на адресу франчайзера з “недружньої” держави (США). Клієнти не могли отримати право власності з російських франчайзі та відправляти платежі в США”, – пояснили в агентстві.

У зв’язку з цим, наголошується, на замовлення Subway російська юридична компанія Nevsky IP LAW провела необхідні аналізи договорів та санкційного законодавства РФ – і знайшла відповідні юридичні механізми, що дозволяють законно здійснювати збір роялті з франчайзі. А також спрямовувати їх на адресу холдингової компанії.

“У результаті компанія допомогла Subway знову отримувати роялті із російських франчайзі. Банки відновили обробку платежів, а франчайзі повернулися до виконання обов’язків зі сплати роялті”, – резюмували в НАЗК.

Список міжнародних спонсорів війни – що він означає для бізнесу

Viciunai Group далеко не перша компанія, яка потрапила до зазначеного списку. До нього вже внесені iciunai Group (бренд VIČI), CRCC, Rockwool, Nestle, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPС), PepsiCo, Mars, Şişecam Group, Japan Tobacco International, Philip Morris International, Alibaba Group Holding LimitedЮ, Bacardi, Unilever, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely та багато інших.

Включені до списку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази World-Check. Це не загрожує їм закриттям, але базу використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Окрім того, офіційні структури активно закликають до бойкоту продукції таких компаній.

Втім, усі компанії зі списку поки що продовжують роботу в Україні, бо НАЗК не має повноважень закривати міжнародний бізнес або обмежувати його роботу. Але якщо проти таких бізнесів буде запроваджено санкції РНБО, ситуація може змінитися.

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