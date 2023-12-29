Ракетний удар по Запоріжжю 29 грудня – кількість жертв зростає

Ракетний удар по Запоріжжю 29 грудня став частиною масштабної повітряної атаки, яку влаштувала росія вранці у п’ятницю. У прифронтовому місті досі розбирають завали, на жаль, майже щогодини зростає кількість загиблих людей. НСН розповість все, що відомо про наслідки ракетного удару по Запоріжжю станом на вечір 29 грудня.

Прокуратура повідомляє, що, за даними слідства, 29 грудня 2023 року вранці російські окупаційні війська здійснили масований обстріл інфраструктури Запоріжжі. Ракети поцілили у різні райони обласного центру.

Пошкоджено декілька місцевих підприємств. Під завалами одного із зруйнованих промислових об’єктів ще можуть перебувати люди.

Дві домівки приватного сектора міста зруйновані вщент, інші зазнали пошкоджень. Вибуховою хвилею та уламками вибито віконні рами у багатоповерхівках одного з районів міста.

На місцях події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ. Триває пошуково-рятувальна операція.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Станом на вечір відомо вже про 8 загиблих і 13 постраждалих внаслідок атаки.

На місцях влучань побував начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Він показав те, що ще вчора було житловим будинком, а зараз – це просто руїни.

Рашистська ракета знищила приватний будинок. Замість хати – воронка, уламки цегли, будматеріалів, рештки побуту та затишку… Серце обливається кров‘ю. Це – не війна з НАТО, не денацифікація, це геноцид українців. Це міжнародний тероризм. росія – країна-злочинець, – написав Малашко

Він додав, що росіяни сьогодні гатили по Запоріжжю ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також “Циркон”. Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Ворог жорстокий та підступний, тому прошу громадян дотримуватись визначених безпекових норм, – закликав Малашко

Ракетний удар по Запоріжжю 29 грудня: відео і фото наслідків

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