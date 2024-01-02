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Росіяни скинули дві бомби на Оріхів: зруйновано під’їзд багатоповерхівки

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Росіяни скинули дві бомби на Оріхів: зруйновано під’їзд багатоповерхівки

Росіяни скинули дві бомби на Оріхів 2 січня вранці: поранено жінку. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає НСН.

О 09:30 рашисти нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів. В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд, – написав Малашко

За його словами, з пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку – 75-річну жінку.

Росіяни скинули дві бомби на Оріхів: зруйновано під’їзд багатоповерхівки

Черговий акт геноциду проти мирних людей. Лише за те, що вони Українці. За те, що вони – Незламні! – написав Малашко

Обстріли Запорізької області

За минулу добу окупанти вели вогонь по 25 населених пунктах Запорізької області – зафіксовано 153 удари.

Військовослужбовці рф вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці та атакували 27 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтавку, Новодарівку й Білогір’я.

125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного, Левадного, Преображенки, Степногірська, П’ятихаток, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулої доби обійшлося без постраждалих.

Обстріли Запорізької області

Обстріли Запорізької області

Обстріли Запорізької області

Обстріли Запорізької області

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