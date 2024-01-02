Росіяни скинули дві бомби на Оріхів: зруйновано під’їзд багатоповерхівки

Росіяни скинули дві бомби на Оріхів 2 січня вранці: поранено жінку. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає НСН.

О 09:30 рашисти нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів. В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд, – написав Малашко

За його словами, з пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку – 75-річну жінку.

Черговий акт геноциду проти мирних людей. Лише за те, що вони Українці. За те, що вони – Незламні! – написав Малашко

Обстріли Запорізької області

За минулу добу окупанти вели вогонь по 25 населених пунктах Запорізької області – зафіксовано 153 удари.

Військовослужбовці рф вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці та атакували 27 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтавку, Новодарівку й Білогір’я.

125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного, Левадного, Преображенки, Степногірська, П’ятихаток, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулої доби обійшлося без постраждалих.

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