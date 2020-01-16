Акции на мясо, рыбу и морепродукты в "Варусе" до 22 января

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С 16 по 22 января в супермаркетах «Варус» действуют акции на ряд товаров. NikopolNews предлагает вашему вниманию акционные предложения на мясо, рыбу и морепродукты. Администрация торговой сети предупреждает, что товары могут присутствовать не во всех магазинах. Акция действует, пока акционный товар есть в наличии.

На официальном сайте торговой сети «Варус» заявлены такие акции на мясо, рыбу и морепродукты с 16 по 22 января:

Ранее мы сообщали о том, какие акции действуют в «Варусе» на колбасы, сыры и молочку с 16 по 2 января