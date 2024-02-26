Висипали 180 тонн кукурудзи: в Укрзалізниці відреагували на черговий злочин польських протестувальників

В Укрзалізниці відреагували на черговий злочин польських протестувальників, які висипали 180 тонн кукурудзи з вагонів, передає НСН. Нагадаємо, ганебний інцидент стався в ніч з 24 на 25 лютого.

Знову фіксуємо незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці

У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали українську кукурудзу з 8 піввагонів — близько 180 тонн. Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну.

Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю.

І чим довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація. Єдиний вихід — це пошук рішень на двосторонньому рівні, – йдеться у повідомленні УЗ

Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, – прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури.

За цим правопорушенням також буде відповідне звернення до правоохоронців Польщі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Поляки знову висипали українське зерно: при цьому радісно співали, і перекрили залізницю (відео)

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