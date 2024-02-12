Ситуація на кордоні з Польщею: стоять 2000 вантажівок, поліція шукає фермерів, які висипали зерно

Якою є ситуація на кордоні з Польщею станом на ранок 12 лютого, розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає НСН.

За словами Демченка, польські протестувальники сьогодні блокують два пункти пропуски на кордоні з Україною, у чергах перебувають понад дві тисячі вантажівок

Учасники цієї блокади перешкоджають руху вантажним транспортним засобам на напрямках пунктів пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська”. Раніше був розблокований напрямок пункту пропуску “Шегині”, який також блокувався. Зараз рух відбувається, але не виключено, що такі дії можуть знову поновитися, – сказав Демченко

За його словами, зараз у черзі на території Польщі в бік України по двох заблокованих напрямках перебувають 1050 вантажівок, 400 з яких навпроти “Рава-Руська” і 650 – навпроти пункту пропуску “Ягодин”.

Крім того, маємо чергу десь із 1 тисячі вантажних транспортних засобів в напрямку пункту пропуску “Краківець”. Цей напрямок не блокувався і не блокується, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії,та перевізники шукають собі альтернативні напрямки, щоб перетнути кордон, – зазначив речник ДПСУ

Також він додав, що у напрямку пункту пропуску “Шегині” станом на сьогоднішній ранок в чергах також є 200 вантажівок, які також очікують перетнути кордон в бік України.

Але в напрямку “Шегині” й “Краківця” активність та інтенсивність руху для вантажівок відповідно до пропускної спроможності забезпечується. Також на тих напрямках, де блокується рух транспортних засобів, є можливість перетину кордону і легковиками, і автобусами. Рух для цієї категорії транспорту протестувальниками не блокується, – підсумував Демченко

Також стало відомо, що поліція Польщі вже відкрила справу та розшукує фермерів, які вчора висипали зерно з українських машин. Вони стояли у напрямку прикордонного переходу «Дорогуськ».

Нагадаємо, польські фермери висипали зерно з українських фур прямо на проїжджу частину. За словами очевидців, було висипано приблизно по 3 тонни з кожної вантажівки.

У поліції Хелму кажуть, що фермери, які протестували неподалік від пункту пропуску в Дорогуську, зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно прямо на дорогу.

«Після оформлення документів до Польщі в’їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад у бік України», – поінформувала Ева Чиж із головного управління міської поліції Хелма

Ось така ситуація на кордоні з Польщею: фото і відео

Фото і відео – Times of Ukraine