Росія планує вторгнення в Молдову через північ України – розвідка РМ

Росія планує вторгнення в Молдову через північ України – повідомляє розвідка Республіки Молдова. Ризик такого розвитку подій вважають дуже високим, передає НСН. Зазначається, що РФ може спробувати окупувати Молдову вже наступного року.

Таку думку висловив представник Служби інформації та безпеки Молдови Олександра Мустяце. Проте, він зазначає, що ситуація з наступом ЗС РФ на Молдову повністю залежить від перебігу війни в Україні.

Росія з великою ймовірністю може вторгнутися в Модову взимку чи навесні 2023 року, заявив директор Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце в ефірі TVR.

«Питання не в тому, чи здійснить новий наступ Російської Федерації на територію Республіки Молдова, а в тому, коли це станеться: або на початку року, у січні, лютому, або пізніше – в березені, квітені. Але, за інформацією, яку ми маємо, Російська Федерація має намір йти далі. З метою створення коридоруз Придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова, і тоді ми можемо чітко сказати, що так, вони мають намір дійти сюди, з’єднатися. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева, ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик», – сказав Мустяце.

Дещо пізніше в СІБ уточнили ситуацію з можливим наступом РФ на Молдову.

“Уточнюємо, що директор СІБ мав на увазі, що мета РФ щодо створення сухопутного коридору в Придністров’ї актуальна і сьогодні, і новий наступ РФ у цьому напрямку може відбутися 2023 року. При цьому реалізація цього сценарію залежить від перебігу війни в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Новий наступ росії на Україну – в ISW розповіли про його ймовірність і наслідки